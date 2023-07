Margot Robbie onthult hoe ze bekende voetscène opnam voor Barbie-film: ‘Ze zijn echt van mij’

De film Barbie met Robbie als de bekende pop en Ryan Gosling als Ken verschijnt pas over drie weken, maar beheerst al weken sociale media. En dan vooral de eerste seconden van de trailer, die de afgelopen maand zo’n 35 miljoen keer werd bekeken. Daarin wordt ingezoomd op de voeten van Barbie, die uit haar roze muiltjes stapt. Waar een normaal mens dan plat op de grond zou staan, blijven de voetjes van Barbie recht en klaar voor het volgende schoeisel.

Chrissy Teigen, als topmodel wel wat gewend, geloofde haar ogen niet. ‘Ik moet alles weten over dit shot’, reageerde ze in een tweet die 227.000 likes kreeg. ‘Hoeveel takes waren nodig, hield ze zich aan iets vast, hing ze aan iets, plakt de vloer, zijn het haar voeten wel, wie heeft de pedicure gedaan? Ik wil eigenlijk een documentaire over deze scène.’ Het vermaarde The Wall Street Journal interviewde zelfs een podoloog over de beelden, die benadrukte dat de manier van staan fysiek haast onmogelijk is.



Hoe is de scène gedraaid?

Allereerst: het zijn écht Robbies voeten. ,,Ik vind het niet leuk als ik een film kijk en ik weet dat het niet mijn eigen handen zijn, dat haat ik zo erg. Ik zeg altijd tegen de regisseur: laat het me alsjeblieft allemaal zelf opnemen, ik vind het anders niet leuk’’, vertelt de actrice bij Fandango. De veelbesproken scène kostte ‘zo’n acht takes’, aldus Robbie.

Op de vloer zat dubbelzijdige tape, zodat de schoenen op hun plek bleven toen ze eruit stapte. Robbie werd niet omhoog gehouden met een soort takel en een harnas, zoals wel werd vermoed. ,,Ik hield me vast aan een soort stang. Ik kwam aanlopen en hield me vast aan een stang boven de camera.’’

Barbie is niet sexy

De scène is overigens niet bedoeld als traktatie voor fetisjisten. Barbie moet juist helemaal niet sexy zijn. ,,Ik had zoiets van: oké, ze is een pop. Ze is een plastic pop. Ze heeft geen organen, ze heeft geen voortplantingsorganen. Als ze die niet heeft, voelt ze dan seksuele verlangens? Nee, dat denk ik niet’’, zei Robbie eerder in Vogue. Oftewel: mensen kunnen iets seksueels bij Barbie denken, maar: ,,Ze moet nooit sexy zíjn. Ja, ze kan een kort rokje dragen, maar alleen omdat dat leuk is, en roze. Niet omdat ze wilde dat je haar kont ziet.’’

De Barbie uit de film moet ook passen bij het ‘merk’ Barbie van Mattel, dat de poppen maakt. De baas van het bedrijf is op hoge poten naar de set van de film gevlogen om met Robbie en regisseur Greta Gerwig te discussiëren over een scène die hij niet bij het merk vond passen, schrijft Time. Het is onduidelijk om welke scène het gaat. Pas toen ze de scène voor Richard Dickson speelden, veranderde hij van gedachten.

Bij de film horen ook een soundtrack vol A-sterren, onder wie Dua Lipa, én een spraakmakende poster.

Het nadoen van de voetscène is nog niet zo makkelijk, merkte Chrissy Teigen:

