Margriet verdient het om door te gaan met M

Heidi Klum stopt na 16 jaar Project Catwalk

19:05 Topmodel Heidi Klum stopt na zestien seizoenen als presentatrice van Project Runway, dat in Nederland op RTL wordt uitgezonden onder de naam Project Catwalk. Ook haar rechterhand, modecoach Tim Gunn, die er vanaf het begin in 2004 bij was, verlaat de show.