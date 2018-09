Maria Fiselier ontroert met Franse operaversie van De Zee in Beste Zangers

The Voice Senior blijft kijkers scoren waar Twan Huys het moeilijk heeft

12:21 The Voice Senior blijft een onvervalste kijkcijferhit. Ook gisteravond was het weer raak: de aflevering waarin The Knock Outs centraal stonden, scoorde met maar liefst bijna twee miljoen kijkers. Twan Huys had het moeiljker. Ondanks de sterke lead-in van The Voice, wist hij slechts 665.000 kijkers te boeien.