Mariah Carey had maar vijf grote liefdes

De diva bekent een voorkeur te hebben voor jongere mannen; op dit moment heeft ze een relatie met haar achtergronddanser Bryan Tanaka. ,,Ik heb maar vijf liefdes gehad in mijn leven", vertelt Carey. ,,Het was een gevarieerd rijtje, maar het waren er niet veel. Ik ben daar best trots op, zeker als ik mijzelf vergelijk met andere collega's in dit vak."



Carey trouwde twee maal in haar leven. In de jaren negentig was ze vijf jaar gehuwd met platenbaas Tommy Mottola. Tussen 2008 en 2016 was ze getrouwd met komiek Nick Cannon, met wie ze een tweeling heeft.



De Amerikaanse zangeres geldt als een van de grootste sterren ter wereld; ze verkocht meer dan 200 miljoen albums en geldt daarmee als een van de bestverkochte artiesten ooit. Ze won onder meer vijf Grammy Awards. Carey stond onlangs nog in de Ziggo Dome; later dit jaar staat een concertreeks in Las Vegas gepland.