Mariah Carey ‘wint’ 10yearchallenge: ‘Ik doe niet aan tijd’

De best spectaculaire oud-en-nieuwfoto van latinovamp Jennifer Lopez kreeg in één dag ruim 3 miljoen likes en ook de challengekiekjes van BN’ers zijn regelrechte klikhits. De 10yearchallenge toont aan hoe het voorkomen van mensen in tien jaar kan transformeren van jong tot oud en van gezet tot slank. Of niet natuurlijk! Van een aantal montages, met name van Hollywoodsterren, is volstrekt onduidelijk wat de oude en de nieuwe foto is. Ook zijn er sterren, zoals Roel van Velzen, die de kluit belazeren door een foto van iemand anders te gebruiken en zijn er BN'ers die de challenge aangrijpen om een punt te maken over de smeltende ijskappen.