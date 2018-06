Mariah Carey zweert bij melkbad

Oude gezichten keren terug in GTST

20:16 De aanstaande bruiloft van Aysen en Sjoerd in Goede Tijden, Slechte Tijden zorgt voor een reünie in soapdorp Meerdijk. In ieder geval Tim Loderus (Beau Schneider) en Nuran Baydar (Toprak Yalçiner) keren even terug.