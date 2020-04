Marianne Faithfull in ziekenhuis vanwege corona

Faithfull heeft in haar leven al veel gezondheidsproblemen gehad. Zo is ze behandeld voor hepatitis C en borstkanker, leed ze aan anorexia en was ze aan drugs verslaafd.

Marianne Faithfull is een icoon van de jaren zestig. De zangeres scoorde al op 16-jarige leeftijd een hit met As Tears Go By, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Haar grootste hit in Nederland was The Ballad of Lucy Jordan. Haar meest recente album was Negative Capability in 2018.