Marie Verhulst in de spotlights met Samson: ‘Vroeger draaide het om mijn vader en nu om mij’

Ruim dertig jaar vormden Gert Verhulst en zijn viervoeter Samson - een bearded collie met een licht spraakgebrek - een iconisch duo op de Nederlandse en Vlaamse buis. Maar aan al het moois komt een eind: in april 2019 kondigde Verhulst aan te stoppen met zijn rol in de kinderserie. Enkele maanden later maakte de succesondernemer tijdens zijn afscheidsshow bekend wie het stokje van hem overnam: zijn dochter Marie.



Voor de 25-jarige Marie kwam een droom uit: zij wist al op jonge leeftijd dat ze in de showbizz wilde belanden. ,,Mijn vader zag dat in het begin niet zo”, grinnikt Marie, die door de televisiesoap Spring een carrière als actrice ambieerde. ,,Ik dacht: dit is wat ik ook wil doen, niet beseffende dat dat geen optie was en je auditie moest doen.” Toch stippelde Marie niet direct een pad uit om die wens te vervullen: ze maakte haar middelbare school af en besloot zelfs een sabbatical in te lassen. ,, Ik heb twee maanden vakantie gevierd. Ondertussen schreef iedereen zich in voor vervolgopleidingen, maar daar was ik niet mee bezig. Tot het ineens juni werd en mijn vrienden weer gingen studeren. Toen was de lol er voor mij af en dacht ik: wat nu?”



Dat antwoord kwam niet veel later op haar pad toen ze in de studio van haar vader was. Daar kreeg ze ter oren dat er auditie kon worden gedaan voor de serie Ghost Rockers. Zo gezegd, zo gedaan en Marie wist de rol te bemachtigen. Dat was haar springplank naar een veelbelovende tv-carrière. Én voor het vertrouwen van haar vader.



,,Anderhalf jaar geleden vroeg hij aan me of ik zijn rol in Samson & Gert wilde overnemen. Hij was ervan overtuigd dat ik het goed zou doen en had er gelijk vertrouwen in”, legt Marie uit. Een logische stap voor Verhulst om zijn dochter te vragen, want de Vlaamse is naar eigen zeggen een echte ‘Samsonfreak’. ,,Ik kan alle liedjes meezingen en ken alle 800 afleveringen uit mijn hoofd.” Het voelt voor Marie dan ook niet onwennig om het nieuwe baasje van het harige beestje te zijn. Dat ontdekte ze al tijdens haar eerste show. ,,Ik was heel zenuwachtig maar toen ik Samson in zijn ogen keek viel de spanning van mij af en wist ik dat het goed zat.”