Marieke dolblij met harig cadeau, Fred zingt sterren van de hemel

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Een best gewaagde outfit van Gaby Blaaser. De GTST-actrice poseert in een wit, doorschijnend pak. 'Indian summer' noemt ze het zelf.

Marieke Elsinga kreeg een bijzonder cadeau van collega Mattie Valk. Speciaal voor Dierendag gaf hij haar een kat. De presentatrice is in de zevende hemel en heeft het diertje Kiki genoemd.

Mattie heeft mij een poes gegeven! Ik ben in de zevende hemel. Ze komt uit het asiel en ik heb haar Kiki genoemd 💕 @dierenopvangamsterdam @mattiemarieke @qmusicnl #catsofinstagram #kiki Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 5 Oct 2018 om 2:27 PDT

,,Hoezo contrast?" schrijft Antje Monteiro bij een video op Instagram. De musicalster heeft zich vandaag warm aangekleed, terwijl een aantal sportievelingen in zomerse outfit op de tennisbaan staat.

Wat een toeval! Marc van der Linden en Miljuschka Witzenhausen zitten in hetzelfde vliegtuig onderweg naar Londen. 'Toevallig én gezellig', schrijft Van der Linden.

Dat Fred van Leer een koning is in playbacken bewijst hij vandaag weer eens. De presentator ligt in bed en 'zingt' een nummer van Whitney Houston. Vanavond brengt Glennis Grace een ode aan de zangeres en Fred kan niet wachten.

'Twinning is winning', vindt Carolien Spoor-Karthaus. De actrice draagt een een warme trui met tijgerprint, net als haar kleine vent Otis.

Daphne Deckers is in haar nopjes met de zonnestraaltjes van vandaag. Het voormalig model vindt het echt een cadeautje en geniet daarom van haar shake in de buitenlucht.

Ga jij Freek Vonk assisteren tijdens zijn liveshow? De tv-bioloog is op zoek naar iemand die net zo gek is op dieren als hij én er van alles over weet te vertellen.