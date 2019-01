Marieke Elsinga grapt over vete Mattie en Wietze bij RadioRing: ‘Ik bedank hem’

Elsinga sleepte bij het jaarlijkse RadioRing-gala de prijs in de wacht voor de beste vrouwelijke dj van het afgelopen jaar. In haar dankwoord beschreef ze haar professionele pad, dat haar van de lokale omroep via Qmusic en RTL Late Night terug naar Qmusic leidde.



,,Er is natuurlijk maar één iemand die ik echt het allermeest wil bedanken’’, zei ze tegen het einde van haar speech. ,,Één man, die ik écht moet noemen... en dat is Wietze. Dankjewel dat je naar 538 bent gegaan’’, grapte ze, waarna de zaal haar op applaus trakteerde.



Wietze vertrok in 2017 bij Qmusic, waar hij sinds 2012 met Mattie Valk een succesvolle ochtendshow maakte. Aanleiding was enorme onenigheid rond het duo. De twee wilden verkassen naar Sky Radio, maar Mattie doorkruiste dat plan door buiten Wietze om een lucratief contract bij Qmusic te tekenen. Zowel Mattie als de zender hoopten dat Wietze ook zou blijven, maar die meldde zich ziek en keerde niet terug.



In een uitgelekte mail noemde Wietze zijn collega Mattie ‘een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is dan afspraken nakomen en een goede vriendschap’. Mattie gaf toe dat hij verkeerd had gehandeld en meerdere mensen een verkeerde indruk had gegeven. ,,Maar ik denk dat er in dit hele traject heel veel fouten zijn gemaakt die ik echt niet allemaal op me ga nemen.’’