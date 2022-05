Marieke Elsinga keert vanaf maandag terug bij op de radio bij Qmusic

Marieke maakte begin april bekend haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, omdat het werken voor zowel televisie als radio haar teveel energie kostte. ,,Daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen”, zei ze destijds. Mattie benadrukte dat Elsinga geen burn-out had. ,,Ze heeft gewoon even pauze nodig. Ik ken Marieke bijzonder goed, want ze is echt een goede vriendin van mij. En ik weet dat dit haar zoveel moeite kost om deze beslissing te nemen. Ik hoop gewoon dat ze zich even kan overgeven aan het gevoel van niks moeten. “