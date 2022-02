Marieke Elsinga laat droom zangeres uitkomen na pijnlijke foute inschatting bij I can see your voice

videoRuim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Marieke Elsinga met stomheid geslagen was na een foute inschatting in I can see your voice . Al vanaf het begin van de show wist de Qmusic-dj zeker dat de ‘country girl ’ niet kon zingen, maar de Twentse Renee Schepers bleek een ware nachtegaal. Na de onthulling zit er voor Marieke nu maar één ding op.

In het RTL 4-programma, dat het opgeschorte The Voice of Holland vervangt, maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden welke van zeven deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. Uiteindelijk kiest de kandidaat één favoriet, die in duet gaat met zijn idool - óók als diegene geen noot kan zingen. Als dat zo is, krijgt de ‘bedrieger’ het geld.

De derde ronde, waarin één seconde te horen is van de echte stem van de deelnemers, was nog nooit zo nuttig als gisteravond. Normaal valt uit het minifragment weinig af te leiden, maar bij het personage country girl was het de adviserende BN’ers Marieke Elsinga en Fred van Leer meteen duidelijk.

Quote Zij gaat zo gruwelijk, vreselijk vals zingen straks Fred van Leer

In de video leek de stem van de vrouw over te slaan, waarna Marieke en Fred haar vals loeiend nadeden. Dit was absoluut geen zangeres, stelden ze.

Volledig scherm Marieke Elsinga wist nog zo zeker dat country girl niet kon zingen. © RTL

Dat dachten de twee al langer. In de lip sync-ronde playbacken de echte vocalisten op hun eigen stem en de bedriegers met de stem van iemand anders. De stem in het liedje van country girl was absoluut niet van haar, betoogde Van Leer.

,,De playback was perfect, alles klopt, ook de styling. De stem is fantastisch, maar dat ís ze niet. Zij gaat zo gruwelijk, vreselijk vals zingen straks. Echt, geloof mij.’’

Hun raad voor kandidaat Stefan en zijn idool Anita Meyer was helder: country girl moest naar huis. Stefan volgde het advies en zag de BN’ers zich verkneukelen toen Renee bij de eerste noten van haar onthullingsoptreden begon te hupsen op het podium. Duidelijk geen bewegingen van een echte artiest, zag je Marieke denken, waarna ze keihard ongelijk kreeg.

Volledig scherm Marieke en Fred waren verbijsterd toen Renee begon te zingen. © RTL

Met open mond luisterde ze naar singer-songwriter Renee Schepers, die volgens haar een prachtige stem heeft. Marieke, die samen met Mattie Valk op Qmusic de best beluisterde ochtendshow van Nederland maakt, had iets goed te maken. ,,Ik vind het het echt, echt heel tof’’, zei ze over Renee. ,,Je hebt een superlekkere stem. Het is heel vrolijk en blij en je durft veel met je stem. Ik vond het zo lekker gemakkelijk gezongen.’’

Volledig scherm Country girl bleek Renee Schepers, een singer-songwriter. © RTL

Radiowaardig, zou je kunnen zeggen. ,,Er is elk seizoen één iemand die ik wil draaien in de ochtendshow op Qmusic’’, wendde Marieke zicht tot Renee. ,,Mag ik jou draaien?’’ Daar hoefde ze geen seconde over na te denken: ,,Zeker!’’ zei ze.

Marieke draait maandag een lied van de zangeres op Qmusic, bevestigt ze op Instagram. ‘Ze heeft helemaal mijn jaar gemaakt’, schrijft Renee zelf.

Volledig scherm Fred van Leer wist niet wat hij hoorde toen Renee haar vocale talent liet horen. © RTL

Voor fan Stefan liep de avond overigens goed af. Hij koos de personage van het elfje voor het duet met Anita Meyer, en zij bleek mooi te kunnen zingen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: