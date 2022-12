Marieke Elsinga toch even in Q-escape room: dj duikt op als horrorsneeuwstorm

met videoMarieke Elsinga heeft toch haar hoofd laten zien in de Q-escape room. Het is de eerste editie waarbij de presentatrice zelf niet opgesloten zit, maar ze kwam haar collega's als heuse horrorsneeuwstorm een handje helpen. ,,Dit kan nog weleens een tijdje gaan duren.”

Qmusic-dj's Mattie Valk, Domien Verschuuren en Kai Merckx werden al een tijdje via de weerberichten voorbereid op de komst van hun vrouwelijke collega. De escaperoom is dit jaar het kantoor van de kerstman op de Noordpool. De nieuwslezers van de radiozender gaven sinds gisteren geregeld een update. Uiteindelijk kwam de sneeuwstorm vanmiddag tegen 18.00 uur aan bij de escaperoom.



Met veel sneeuw op de binnenplaats en omvallende bomen maakte Marieke haar entree. In eerste instantie met haar herkenbare lach, versterkt om er een horrorbeleving van te maken. Haar ochtendcollega Mattie herkende zijn radiomaatje meteen. Althans: ,,Het is ongemakkelijk als dit niet de lach van Marieke is", zei hij cynisch. Vervolgens verscheen ook het hoofd van de onlangs bevallen radio-dj op het scherm.

,,Ach jongens, jullie zullen me zo langzamerhand wel een beetje missen in de Q-escape room”, stelde Marieke. ,,Als ik zo meekijk, heb ik het idee dat het nog weleens een tijdje kan gaan duren. Dus ik dacht ik kom maar eens even aanwaaien. Ik zal jullie helpen met het kraken van de muzikale code.” Vervolgens gaf ze een opdracht waarbij haar collega's naar vijf personen op zoek moesten.



De vier dj's zitten inmiddels vijf dagen opgesloten in de Q-escape room. Ze hebben twee van de vier fragmenten van de muzikale code geraden. Die zijn alle vier nodig om de ruimte van de puzzelmaster te mogen verlaten. Het is de vierde editie van het evenement van Qmusic. Vorig jaar hadden de dj's 150 uur nodig om buiten te komen.

