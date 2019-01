Marjolein Keuning krijgt gestolen kat na zeven maanden terug

De GTST-actrice, in de serie te zien als Maxime, kon haar oren vanochtend bijna niet geloven. ‘Nou mensen, wat nu weer is gebeurd! Meesje is terug, Jawel, na zeven maanden!’ laat Keuning via Twitter weten.



Dat Meesje is teruggevonden, heeft ze te danken aan een oplettende dierenarts. De nieuwe baasjes van Meesje, die haar nietsvermoedend via Marktplaats kochten, kwamen namelijk langs om de kat te laten vaccineren. ‘De dierenarts checkte de chip, belde, en nu is ze weer thuis!’



Keuning vindt het ongelooflijk dat Meesje ‘gewoon ordinair’ gestolen was. ‘Lang leve de chip. We zijn erg gelukkig’, schrijft ze.