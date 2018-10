Mark Knopfler met nieuw werk naar Amsterdam

video Paula Abdul valt keihard van podium tijdens concert

12:00 De Amerikaanse zangeres en choreografe Paula Abdul is zaterdag tijdens een concert in de Verenigde Staten keihard van het podium gevallen. Volgens toeschouwers gleed de 56-jarige ster uit op haar ultrahoge paalhakken en viel ze zeker anderhalve meter naar beneden. Abdul kwam met de schrik vrij, want een paar seconden later hervatte ze haar optreden en maakte het probleemloos af.