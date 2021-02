Mark Rutte doet boekje open over klunzig moment bij Beatrix

StukTV en Rijksover­heid werken samen voor jongeren in corona

14:40 De mannen van StukTV willen jongeren tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug bieden. In het YouTube-programma Samen kunnen we niet Stuk, dat in samenwerking met de Rijksoverheid is opgezet, proberen ze jongeren perspectief te bieden.