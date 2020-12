Mark Rutte eerste gast in Linda’s Wintermaand

interview Hoe Linda de Mol op het idee kwam een serie over het leven in het Gooi te maken

30 oktober Vandaag precies vijftien jaar geleden was de eerste aflevering van een van de meest succesvolle series in de Nederlandse televisiegeschiedenis, Gooische Vrouwen. Wat was het geheim? Hoe begon het? Regisseur en creative producer Will Koopman haalt herinneringen op. ‘Linda de Mol bleek een onuitputtelijke inspiratiebron’.