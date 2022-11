Mark van der Molen en Mai Verbij nieuw weekendduo op 3FM

Voor Van der Molen en Verbij is het niet de eerste keer dat ze samen presenteren. Afgelopen zomer vielen ze in bij de ochtendshow van 3FM. ,,Ik heb echt ongelooflijk veel zin om vanaf januari samen met Mark aan een nieuw avontuur op 3FM te beginnen. We krijgen de kans om in het weekend te laten horen waar we goed in zijn: ongegeneerd jezelf zijn en geen blad voor de mond nemen. Ik hoop dat we daarmee nog dichter bij de luisteraars kunnen komen”, zegt Verbij.

Van der Molen moet nog ‘wel een beetje wennen’ aan het idee dat hij straks niet meer samenwerkt met Verkoeijen. ,,Na zo’n lange tijd maak je elkaars gedachtes af en kan je samen blind een uitzending maken. Maar toen ik voorstelde een tandemfiets te kopen en allebei dezelfde zeiljas te dragen, kwamen we tot de conclusie dat een nieuw hoofdstuk zonder elkaar óók heel veel frisse energie kan geven.”

Verkoeijen vindt het ‘heel bijzonder’ dat hij ‘helemaal op eigen benen’ zal gaan staan. ,,Dat ik nu mijn weekendshow Rámon ga presenteren is een groot avontuur waar ik meer dan klaar voor ben. Het programma volgt het ritme van je weekend: op zaterdag meezingend in de auto naar de sportvelden of richting vrienden, op zondag iets rustiger voor als je brak in bed ligt of op weg bent naar je oma.”

