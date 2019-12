Marleen is dé Mrs. Robinson: Bij haar kunnen kandidaten hun verhaal kwijt

Rel na rel voor André Hazes in Nederland, terwijl België de volkszan­ger omarmt

10:20 Sinds André Hazes bekendmaakte dat hij weg is bij Monique en een relatie heeft met Bridget Maasland, belandde hij in Nederland van de ene in de andere mediarel. Gaat het niet over zijn liefdesleven, dan wel over een foto met Zwarte Pieten die hij op social media deelt. Hoe anders is dat bij onze zuiderburen, die hem massaal in hun hart hebben gesloten.