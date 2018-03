Marlijn Weerdenburg op theatertour

,,Het is droom die ik al jaren heb en waarom wachten?'' vertelt het multitalent aan deze site. ,,Ik heb al mijn Nederlandse helden aangeschreven en gevraagd of ze liedjes willen schrijven. De reacties waren geweldig. Een kan ik alvast verklappen: Paul de Munnik.''

De actrice, die in september moeder werd van zoon Teun, krijgt het druk nu ze ook betrokken is bij de liveshow Nederland Staat op Tegen Kanker, dat op 29 mei wordt uitgezonden. Onbekende en bekende Nederlanders komen in Alkmaar in actie, zoals Arjen Robben, Caro Emerald, Anita Witzier, Peter R. de Vries en Maan. Een van de onderdelen van het programma is een hardloopevenement, waar mensen in actie komen voor een dierbare. De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. Marlijn voert de run aan en rent samen met en voor haar vader.