Marlijn Weerdenburg speelt Prinses Diana in nieuwe musical Diana & Zonen

De musical schakelt heen en weer tussen het stormachtige liefdesverhaal van de jonge Lady Di en Prins Charles en de op social media overal gevolgde romance tussen Prins Harry en Meghan Markle. Iris van den Ende: ,,Wij zijn trots dat Marlijn bij ons deze geweldige, complexe rol gaat spelen. Het theaterpubliek kan nu een heel andere kant van haar ongelooflijke talent leren kennen.”



De actrice is zelf ook in haar nopjes met haar musicalrol. ,,Het mogen gaan spelen van prinses Diana is een absolute droomrol. Diana heeft een complexe persoonlijkheid waar zoveel over is gezegd en geschreven, maar wie is ze nou echt? Ik kan niet wachten om me onder te dompelen in deze vrouw. Ze doorbrak taboes en conventies, worstelde met haar rol binnen het conservatieve Britse Koningshuis en zette zich vol in voor de strijd tegen AIDS. Maar boven alles was ze een moeder. Een vrouw die haar zonen te vroeg alleen moest achterlaten.”



Diana & Zonen is vanaf september te zien in DeLaMar Theater in Amsterdam en reist daarna langs de Nederlandse theaters. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.