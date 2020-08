Martien bevestigt nieuw liefdesgeluk Maxime: ‘Leroy past helemaal in onze familie’

Martien deelde gisteren een familiefoto van zijn 59ste verjaardag, waarop te zien is hoe Maxime haar hand op de schouder van een tot dan toe onbekende blonde adonis heeft gelegd. Volgers van Maxime overspoelden haar daarop met vragen. Martien bevestigt nu het prille liefdesgeluk.

,,Het klopt en het is hartstikke leuk”, aldus Martien over zijn kersverse schoonzoon. ,,Het is een onwijs leuke jongen. Buiten het feit dat hij er goed uitziet, is hij heel aardig en hij past helemaal in onze familie.”

De vonk sloeg over toen Leroy op het chateau in Frankrijk was om een leader op te nemen voor de SBS-successerie Chateau Meiland. De pater familias is maar wat blij voor zijn dochter. ,,Ik vind het zó leuk voor haar. Het is haar eerste echte vriendje. Nog een schoonzoon erbij.” Maxime kreeg eerder overigens wel dochtertje Claire met een man die ze naar eigen zeggen niet ‘officieel’ beschouwde als haar vriend. Hij zag de rol van vader niet zitten.

Met Leroy hoopt Maxime een mooie toekomst tegemoet te gaan. De jongeman bleek ook meteen goed te liggen bij de familie. ,,Het klikte”, aldus Martien. ,,Je zag het ontstaan tijdens de draaidagen. Na afloop zaten we gezellig te wijnen en toen zei hij tegen Erica (de vrouw van Martien, red.): ‘Alsof ik in een warm bad kom bij deze familie.’ Dat is natuurlijk leuk om te horen.”

De Meilandjes zijn inmiddels vanuit Frankrijk teruggekeerd naar Nederland. De familie vertoeft tegenwoordig in een fraaie boerderij in het Gelderse Hengelo. Hoe de ‘operatie Achterhoek’ is verlopen, is te zien in het vierde seizoen van de SBS 6-realityserie. Wanneer die op de buis verschijnt, is nog niet bekend.

