Martien Meiland lacht iedereen vierkant uit

Het is zo klaar als een klontje na Wie van de 3: Talpa moet als een speer Martien Meiland benoemen tot programmadirecteur van SBS 6. En hem elke avond een uur lang op tv brengen. Alleen dan is er nog hoop dat het ooit wat gaat worden met de zender.



Het was namelijk niet een van de 23 directieleden of 86 andere hippe formatbedenkers die daar rondlopen die op het idee kwam om Wie van de 3 nieuw leven in te blazen, maar Martien. Toen een van de Talpa-bazen vorige zomer zijn chateau bezocht, riep hij het gewoon, vertelde hij zondag in de eerste aflevering. Dat het hem zo leuk leek als het oeroude spelletje weer terugkeerde. ,,Dan wil ik in het panel.’’ En zo geschiedde. Het resultaat: 1,3 miljoen kijkers.



Wat ongelofelijk knap is én onverwacht. Want het format zelf is anno 2020 behoorlijk achterhaald omdat elke dierentolk en straaljagerpiloot in twee tellen te googelen is. De panelleden hebben een torenhoog ‘hallo, daar zijn we weer’- gehalte, al weet Ryanne van Dorst het begrip ironie een nieuwe dimensie te geven door bij SBS te gaan zitten. En Wendy van Dijk heeft het succes al helemaal niet automatisch aan de bips hangen bij SBS 6. Blijft er maar één mogelijkheid over: het Meiland-effect in combinatie met onze collectieve hang naar retro-tv en herkenbare gezelligheid.