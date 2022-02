Martijn Fischer: ‘Dit wordt mijn laatste jaar als Hazes’

Voor alle duidelijkheid: Martijn Fischer heeft de afgelopen jaren van alles en nog wat gedaan. Hij was te zien in onder andere in tv-series als Baantjer, Gooische Vrouwen en Van God Los. Was Jezus in The Passion en is nog steeds te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar er is één rol die meer aan hem plakt dan wat dan ook. De rol dus van André Hazes. Hij speelde de Amsterdamse volkszanger in de film Bloed, Zweet en Tranen. Eerde hem daarna ook nog eens in het theaterprogramma Martijn Fischer zingt Hazes. En keert nu dus weer terug in Hij gelooft in mij, de musical waarmee hij een kleine tien jaar geleden bij het grote publiek doorbrak.