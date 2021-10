Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten kruipen in de huid van André en Rachel Hazes

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat André Hazes werd geboren. Ter ere hiervan wordt Hij Gelooft in Mij terug in de theaters gebracht. De musical was in 2012 al te zien in het Delamar Theater. Fischer speelde Hazes in het theater en de film Bloed, zweet & tranen van Diederick Koopal. Voor zijn rol in deze laatste ontving hij een Gouden Kalf.