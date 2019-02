Martijn Krabbé koopt woningen voor stellen zonder dat ze die hebben gezien

In de eerste aflevering zoekt het programma in Alkmaar en omgeving een woning voor Jeffrey en Larissa en hun zoontje Jax. Nadat het stel bij de notaris de volmacht heeft getekend, gaat het team van Kopen Zonder Kijken op pad met een wensenlijst en een budget van 362.500 euro.

Krabbé schiet woningzoekers te hulp nu de seinen al lange tijd op rood staan. Het gemiddelde (nieuwbouw)huis in Nederland was nog nooit zo duur als nu, het aantal woningen dat te koop staat loopt snel terug en de prijzen blijven maar stijgen. Het is niet de eerste keer dat de presentator zich stort op een hulpprogramma. In Uitstel van Executie, dat Krabbé ook met makelaar Alex van Keulen en bouwdeskundige Bob Sikkes maakte, probeert hij te voorkomen dat huizen van mensen worden verkocht op een veiling. Het elfde seizoen trok per aflevering gemiddeld 1 miljoen kijkers.