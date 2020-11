Martijn werkt voor klantenservice en Soundos kampt met coronakilo’s

Kijkers verbolgen over ‘reclame maken over de rug van Nicky Verstappen’ door advocaat Roethof

22 november Aan tafel bij Beau vrijdagavond spatten de vonken er ouderwets vanaf tussen Peter R. de Vries (64) en advocaat Gerald Roethof (47). Beide heren waren aangeschoven om te praten over de uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen. Met name Roethof oogstte kritiek bij de kijker vanwege ‘promotie’ voor een documentaire die zijn zus in de maak heeft over de spraakmakende zaak, als tegengas op ‘de eenzijdige beeldvorming in de media’.