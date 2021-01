Martin Garrix: 1 miljard streams op Spotify met toevalstreffer

Amerikaan­se hitmusical The Prom komt naar Nederland

6 januari De hitmusical The Prom komt naar Nederland. Productiehuis De Graaf en Cornelissen Entertainment brengt de voorstelling, die eerder op Broadway volle zalen trok, in het najaar van 2022 naar de vaderlandse theaters. Daarmee heeft Nederland een primeur: het is het eerste land buiten de VS waar de musical te zien zal zijn.