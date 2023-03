Martin Garrix bracht U2 en Krezip-drummer samen

DJ Martin Garrix is de link tussen U2 en de Nederlandse drummer Bram van den Berg. U2-gitarist The Edge vertelt dat in een interview met muziekmagazine Rolling Stone . ,,Hij is een echte krachtpatser.’’

Vorige maand werd bekend dat Bram van den Berg (40) zijn vaste band Krezip tijdelijk inruilt voor de wereldberoemde band U2. Komend najaar vervangt de Nederlander tijdens een reeks concerten in Las Vegas drummer Larry Mullen jr, die een operatie ondergaat en daarvan moet revalideren. ,,We hebben Bram ontmoet via onze vriend Martin Garrix”, vertelt gitarist The Edge (61) in Rolling Stone. ,,We werden gegrepen door zijn drumstijl, maar ook door wie hij is. Hij is een echte krachtpatser, maar ook iemand met wie we het prima kunnen vinden.’’

Volledig scherm Bram van den Berg, drummer van Krezip, gaat het komende jaar spelen bij de Ierse band U2. © Ben Houdijk

Themalied

DJ Martin Garrix (Martijn Garritsen, 26) is sinds enkele jaren bekend met U2. In 2021 brachten ze samen de single We are the people uit, het themalied van het EK voetbal. Naar nu blijkt is hij dus de link tussen U2 en Van den Berg, wiens karakter volgens The Edge bijna net zo belangrijk is als zijn capaciteiten achter het drumstel. ,,Hij is een fijn persoon om in de buurt te hebben, wat natuurlijk cruciaal is aangezien U2 drijft op diepe vriendschappen. We hebben inmiddels wat vaker met elkaar gewerkt om te zien hoe het klikt. Ik denk dat het een succes gaat worden.’’

,,Natuurlijk zullen we Larry missen. Veertig jaar hebben we samengewerkt zonder dat iemand zich ziek hoefde te melden. Eigenlijk is het heel bijzonder dat dit pas de eerste keer is dat zoiets gebeurt.’’ De plek van Van den Berg bij Krezip wordt de komende tijd ingenomen door een andere Bram, Bram Hakkens.

Volledig scherm U2 tijdens een optreden in de Amsterdam ArenA voor de 'The Joshua Tree Tour 2017'. © ANP Kippa

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.