Martin Garrix herdenkt Avicii op sterfdag: ‘Hey brother, ik mis je’

Het is een droevige dag in de dj-wereld. Precies twee jaar geleden maakte Tim Bergling - beter bekend onder de naam Avicii - in Oman een einde aan zijn leven. Martin Garrix herdenkt zijn goede vriend met een foto van de twee samen. ,, Hey brother, miss you ’’, zegt hij, verwijzend naar een van de grootste hits van de overleden Zweed.

Avicii, die voor zijn overlijden worstelde met psychische problemen, werd twee jaar geleden dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Muscat, de hoofdstad van Oman. Bergling werd dankzij wereldhits als Levels (2011), Wake Me Up (2013) en Hey Brother (2013) één van de populairste deejays ter wereld. Toch maakte hij op zijn 27ste rigoureus een einde aan zijn bestaan als toerend artiest en zwoor hij alle publiciteit af.



Hij staakte zijn tournee in 2016, maar ging door met het maken van muziek in de studio. In muziekblad Billboard zei hij later dat hij de keuze vooral had gemaakt vanwege zijn gezondheid. ,,De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar aan alles eromheen’’, aldus de dj die zijn pseudoniem Avicii baseerde op Avīci: het laagste niveau van de boeddhistische hel.



Draaien was voor de Zweed verschrikkelijk, zo bleek ook wel in de documentaire Avicii: True Stories van Netflix. Daarin was te zien dat Bergling er ondanks grote financiële verliezen alles aan deed om maar niet te hoeven optreden. ,,Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen”, vertelde hij daarover.

Alcohol

Zijn verlegenheid zorgde ervoor dat het icoon greep naar verdovende middelen. Hoe groter zijn successen werden en hoe groter de podia, hoe meer alcohol hij ging drinken. Het leidde tot drie ziekenhuisopnames met onder meer een ontstoken alvleesklier en galblaas en blinde darm die moest worden verwijderd.



,,Mijn carrière is krankzinnig verlopen. Ik begon te produceren toen ik 16 jaar was en twee jaar later begon ik met reizen. Vanaf dat moment ben ik er voor de volle honderd procent ingesprongen’’, zei hij in 2016 tegen Billboard. ,,Als ik terugkijk op mijn leven denk ik: wauw, heb ik dat allemaal gedaan. Op een bepaalde manier was het de beste tijd van mijn leven. Ik heb de prijs betaald. Heel veel stress en angst leverde het op, maar het was de beste reis van mijn leven.’’



Quote Als ik terugkijk op mijn leven denk ik: wauw, heb ik dat allemaal gedaan Avicii tegen Billboard in 2016

In 2018 ging er een schrok door de muziekwereld toen bekend werd dat de toen pas 28-jarige Bergling een einde aan zijn leven had gemaakt. Zijn vader vertelde naderhand dat hij denkt dat zijn zoon helemaal niet dood wilde, maar dat het in een opwelling is gebeurd. In New York Times zei hij onder meer: ,,Hij heeft geen brief achtergelaten. En niets wees erop dat hij zich van het leven zou beroven.”

Garrix

Martin Garrix herdenkt zijn goede vriend Avicii vandaag op zijn sterfdag op Instagram met een vriendschappelijk kiekje. Eerder vertelde de 23-jarige Nederlandse top-dj al dat de dood van Bergling voor een verandering heeft gezorgd in dj-scene. ,,Er is veel meer besef dat wij dj’s ook maar gewoon mensen zijn. Dat geldt trouwens ook voor de leden van de crew. Ook zij hebben bizarre werkuren”, vertelde hij.



Ook Garrix zag de dood van Avicii niet aankomen. ,,Zijn beslissing om te stoppen met concerten moet moeilijk zijn geweest, maar was verstandig. We spraken elkaar daardoor wat minder, maar ik dacht dat het goed met hem ging.”



Inmiddels heeft de familie van Avicii de Tim Bergling Foundation opgezet. De stichting, ter nagedachtenis aan de dj, zet zich in eerste instantie in voor zelfmoordpreventie onder jongeren en twintigers.