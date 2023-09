‘Marvel-acteur Chris Evans in het geheim getrouwd met 16 jaar jongere vriendin’

De twee zouden elkaar afgelopen weekend het jawoord hebben gegeven tijdens een intieme (en geheime) ceremonie op een privélandgoed in Cape Cod, Massachusetts. De plechtigheid werd echter streng afgeschermd van de buitenwereld en de gasten moesten naar verluidt zelfs geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. Ook telefoons waren niet toegestaan, onthulde een insider aan de nieuwssite Page Six . Op de gastenlijst doken heel wat bekende namen op, waaronder enkele van zijn Marvel-collega’s: Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye) en Robert Downey Jr. (Iron Man). Ook John Krasinski en zijn vrouw Emily Blunt zouden van de partij geweest zijn.

De geruchten over hun relatie deden de ronde sinds november 2022, toen Chris en Alba voor het eerst samen werden gespot in New York. ,,Ze zijn verliefd en Chris is nog nooit zo gelukkig geweest”, stelde een bron aan People. ,,Zijn familie en vrienden zijn allemaal dol op haar.” Evans heeft slechts hier en daar een tipje van de sluier opgelicht over hun romance op social media. Naar verluidt zijn ze in 2021 begonnen met daten en hebben ze een groot deel van 2022 samengewoond.