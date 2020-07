Mascha van Beautygloss na traumatische bevalling: ‘We hebben het er zo moeilijk mee’

Mascha en haar vriend Gregor zijn er nog van ondersteboven. De traumatische bevalling is het jonge ouderpaar niet in de koude kleren gaan zitten. De kleine Mila gehavend uit de strijd; tijdens de bevalling brak ze haar armpje door een schouderdystocie (een complicatie waarbij de schouder blijft steken achter het schaambeen van de moeder). Gevolg is dat de kleine spruit geen normale kleertjes aankan, alleen zogeheten rompertjes met een overslag.

De vlogster en haar vriend worden bedolven onder de steunbetuigingen, wat leidt tot de nodige tranen. ,,Iedereen is zo lief, ik vind het zo lastig om er veel over te vertellen”, aldus Mascha in haar Instagram Stories. ,,Het is allemaal redelijk traumatisch verlopen en we hebben het er zo moeilijk mee.”

Quote Ik kan haar niet goed vasthouden, knuffelen moet anders Mascha Feoktistova

Over zes weken hebben Mascha en Gregor een gesprek in het ziekenhuis over de verwerking van hun heftige ervaring. Het stel probeert tot die tijd vooral te genieten van hun kleine meid, al is dat moeilijk vanwege de fysieke gesteldheid van Mila. ,,Ik kan haar niet goed vasthouden, knuffelen moet anders”, schrijft Mascha. ,,Ze heeft zoveel pijn en ik begin flashbacks te krijgen van wat er allemaal is gebeurd.”

Mascha en Gregor hebben de bevalling ook vastgelegd voor haar YouTube-kanaal, maar voor ze daarmee aan de slag gaan moeten de twee wel een drempel over. ,,We hebben moeite met het idee dat we de vlog moeten editen, want dan moeten we beelden terugkijken. Daar zijn we totaal nog niet klaar voor.”

Mascha is dankbaar voor alle berichten die mensen achterlaten op haar Instagram. Onder anderen Quinty Trustfull, Laura Ponticorvo en collega-vlogger Kwebbelkop (Jordi van den Bussche) steken haar en haar vriend een hart onder de riem. ,,Dat helpt onwijs”, besluit ze.

Bekijk hier de laatste entertainment video’s: