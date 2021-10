Massa is Kassa-Nicol reageert op kritiek: ‘Ik ben allesbehalve een bitch’

Voice-over Frank Lammers noemt Nicol in Massa is Kassa de boze stiefmoeder. Dat slechte imago lijkt ze niet te herkennen. Ze omschrijft zichzelf als een lief persoon die voor iedereen klaarstaat en met iedereen meedenkt, een bitch is ze zeker niet. De miljonairsvriendin: ,,Een vriendin van mij heeft zeven kinderen en moet rondkomen van een minimumloon. Alle kleren en het speelgoed dat mijn kinderen niet meer gebruiken, breng ik naar haar toe. Ik help graag.”