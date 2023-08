Massale exodus bij invloedrijke muziekmanager: ‘Onsmakelijke onthullingen op komst’

‘Eerst Justin Bieber, daarna Demi Lovato, vervolgens Ariana Grande: berichten over artiesten die de managementstal van Scooter Braun verlaten, stapelen zich sneller op dan de aanklachten tegen een bepaalde voormalige president.’ Zo omschreef het toonaangevende tijdschrift Variety de exodus van sterren bij Braun.



Voor niet weet wie deze invloedrijke man in de muziekbusiness is: een kleine introductie. Justin Bieber werd door hem op zijn 13de ontdekt. In 2007 zag hij enkele YouTube-video's en besloot hem een contract te geven. Zoals bekend werd dat een groot succes. De jaren daarna breidde hij zijn ‘klantenbestand’ uit en werd ook manager van artiesten als Demi Lovato en Ariana Grande. En van Taylor Swift, maar daarover later meer.



De afgelopen dagen lijkt het imperium van Braun af te brokkelen. Bieber zou vervolgens het Amerikaanse People van hem vervreemd zijn. Al maanden is er geen contact meer tussen de twee. En het voormalig kindsterretje is op zoek naar een nieuw management in aanloop naar zijn nieuwe album. Al wordt dit voorlopig nog ontkend vanuit het kamp van Braun.



Wie sowieso wel weg is, is Demi Lovato. Dat nieuws werd bevestigd bij CNN. Opvallend is dat Lovato nog geen nieuw management heeft. Bilboard bevestigde vervolgens op basis van bronnen dat na een samenwerking van tien jaar ook Ariana Grande bij Braun vertrekt. Daarnaast werd duidelijk dat Idina Menzel niet meer samenwerkt met de invloedrijke manager.

‘Onsmakelijke onthullingen’

Het verhaal naar buiten toe is voorlopig dat Braun een stapje terug doet als manager om zich te focussen op het ceo-schap van Hybe America, het bedrijf achter onder meer BTS. Maar Variety trekt dit verhaal met enkele bronnen in twijfel. Er wordt gesteld dat er binnenkort ‘onsmakelijke onthullingen’ over Braun naar buiten komen. Zijn ambitie zou niet altijd even gezond zijn geweest. ,,Het is een andere wereld sinds de pandemie. Zo’n zak kun je gewoon niet meer zijn", zegt een bron tegen het tijdschrift.



Dat Braun niet altijd een lieverdje is geweest, is al langer duidelijk. Hij kreeg eerder namelijk ook al enige faam door een langslepende vete met Taylor Swift. De zangeres zat ooit bij zijn management, maar verliet hem na beschuldigingen over en weer. Daar ontstond ook haar ruzie met Kanye West en Kim Kardashian mee. Ook Bieber plaatste ooit een foto met Braun en West met de tekst: ‘Hoe gaat het met jou, Taylor Swift?’



Pas echt pikant werd het in 2019 toen hij de rechten verwierf van de masters (de allereerste opname van een nummer) van haar eerste zes albums. Daardoor kon ze geen gebruik meer maken van haar eigen muziek. Braun kocht ze voor ruim 250 miljoen en verkocht ze weer door aan een investeringsmaatschappij. Uiteindelijk moest Swift opnieuw de studio in om weer gebruik te kunnen maken van haar eigen muziek.

De exodus bij Braun doet de fans van Taylor Swift dan ook goed. De Swifties zingen al een hele week massaal het nummer Karma van de hitzangeres.

