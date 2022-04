Matthijs van Nieuwkerk in de leesclub van Eus

Regisseur en producent John van de Rest (82) overleden

Regisseur en producent John van de Rest is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. Van de Rest is vooral bekend van zijn televisiewerk. Hij regisseerde onder meer Pipo de Clown, Een Mens van goede wil, Citroentje met Suiker, Sesamstraat en Laat maar zitten. Hij overleed in zijn woonplaats Laren.

7 april