‘Matthijs van Nieuwkerk is niet op aarde om quizjes te presenteren’

Netflix verwijdert Bumper­kleef en 11 andere titels

Hans (Jeroen Spitzenberger) is met zijn gezin onderweg naar zijn ouders aan de andere kant van het land. Tijdens de rit krijgt hij ruzie met een man in een wit busje. Om Hans een lesje te leren, begint de wraakzuchtige chauffeur hem te achtervolgen. Deze situatie loopt al snel volledig uit de hand. De Nederlandse thriller was geen hit in de bioscoop, maar kon wel rekenen op goede recensies en een trouwe schare fans.

23 mei