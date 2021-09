Matthijs van Nieuwkerk: ‘Krijg nou wat! Is mister Snollebollekes chansonliefhebber?’

Succesvol tv-debuut Rob Kemps: hogere kijkcij­fers dan Matthijs van Nieuwkerk

12 september De strijd om de kijker op de zaterdagavond is gisteren in alle hevigheid losgebarsten. Een grote winnaar kwam er niet. Sterker nog: geen enkel programma buiten het Achtuurjournaal om doorbrak de miljoengrens. Oh wat een jaar! (818.000 kijkers) deed het op RTL 4 het beste, maar werd op de hielen gezeten door Spaanders (NPO 1, 763.000) en The Wheel (SBS 6, 714.000). Rob Kemps versloeg daarmee wel zijn nieuwe vriend en collega Matthijs van Nieuwkerk.