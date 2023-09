Matthijs van Nieuwkerk ‘schaamde zich kapot’ omdat hij burn-outs bij DWDD niet zag: ‘Spijt me ontzettend’

Presentator Matthijs van Nieuwkerk (62) heeft ‘ontzettend spijt’ dat hij zich bij De wereld draait door zo heeft gedragen dat collega’s met een burn-out thuis kwamen te zitten. Dat heeft hij nooit doorgehad, zegt hij bij NRC in zijn eerste gesprek sinds de onthullingen over zijn grensoverschrijdende gedrag. ,,Dan schaam je je helemaal kapot.’’

Van Nieuwkerk wist niet ‘dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt, ziek hebben gemaakt’, zegt bij tegen de krant. Hij schrok naar eigen zeggen zo van de onthullingen dat hij zichzelf de afgelopen tijd de vraag stelde of het ‘het waard was’.

,,Was het het waard dat collega’s zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Wat dat betreft was de prijs te hoog en dat had niet mogen gebeuren en dat spijt me. De zin ‘waren we er maar nooit aan begonnen’ schiet ook wel eens door mijn hoofd. En dan denk ik: er hebben in vijftien jaar meer dan duizend medewerkers bergen werk verzet voor DWDD, met veel toewijding en ik denk ook vaak met trots. Dus ja, ik worstel erg met het antwoord op deze vraag.’’

Of Van Nieuwkerk terugkomt op tv, weet hij nog niet. ,,Ik heb wel verkennende gesprekken gevoerd. Maar eerst maar eens dit interview, zodat de radiostilte is verbroken. Dan is er in mijn hoofd weer wat meer ruimte, hoop ik.’’

Woede-uitbarstingen

Matthijs van Nieuwkerk raakte afgelopen november in opspraak na een publicatie van de Volkskrant. Achter de schermen van zijn populaire programma De wereld draait door (2005-2020) heerste jarenlang een angstcultuur door grensoverschrijdend gedrag van de presentator, stelden tientallen oud-medewerkers.

Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’. Het zorgde voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen zelfs voor burn-outs.

Van Nieuwkerk, op dat moment bij BNNVara te zien met Matthijs gaat door, vertrok bij de omroep en legde al zijn werk neer. Sindsdien leefde hij in de luwte. Het afgelopen halfjaar ging Van Nieuwkerk wel met verschillende gedupeerden in gesprek. Zo maakte hij twee keer een boswandeling met oud-visagist Jelleke van Rijsoort. De gesprekken gaven haar ‘erkenning’, zei ze.

Volledig scherm Matthijs van Nieuwkerk in de studio van De wereld draait door. © Brunopress

Ook Frans Klein, tot voor kort directeur Video bij de NPO, legde zijn werk tijdelijk neer vanwege de zaak. Hij was eerder als mediadirecteur bij BNNVara verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. Hij stelde in een reactie dat er ‘in retrospectief’ te weinig is gedaan aan de cultuur, maar zei niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag. Hij stapte later over naar Talpa.

Onderzoek duurt langer

Mede vanwege de wantoestanden bij DWDD doet de Commissie Van Rijn onderzoek naar de misstanden en werkcultuur bij de publieke omroep. Dat onderzoek duurt langer dan verwacht: het rapport zou deze zomer klaar zijn, maar dat wordt op z’n vroegst in het laatste kwartaal van dit jaar. Meer melders hebben om een gesprek gevraagd en het onderzoek is groter geworden.

Intussen gaan er steeds meer stemmen op dat het tijd wordt voor een rentree van Van Nieuwkerk op televisie. Zo ziet Omroep Max-baas Jan Slagter geen obstakels meer.

