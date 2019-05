‘Matthijs verdient salaris binnen twee weken terug’

,,Er wordt steeds gesuggereerd dat Matthijs zijn zakken vult met belastinggeld. Dat is gewoon niet waar’', wil Gert-Jan Hox van BNNVara even kwijt. Het salaris van de DWDD-presentator (vorig jaar 363.000 euro) is volgens hem opgebouwd uit de balkenendenorm (van 194.000 euro) plus geld uit de verenigingskas van de omroep. ,,Dat is mogelijk dankzij de contributie van onze bijna 500.000 leden.’’ Aan die vorm komt een einde. De NPO wil het aantal ‘veelverdieners’ terugbrengen naar nul en bepaalde daarom dat alle presentatoren na het ondertekenen van een nieuw contract bij de omroep, binnen die balkenendenorm moeten blijven. Voor Matthijs van Nieuwkerk breekt dat moment eind volgend jaar aan. ,,Dat vind ik heel lastig te verteren’', zegt Hox, die sinds een halfjaar mediadirecteur is van BNNVara. ,,Ik pleit ervoor dat de NPO dit heroverweegt.’' Hij voelt de noodzaak voor het eerst volledig openheid van zaken te geven over Van Nieuwkerks veelbesproken salaris. ,,Als je ziet wat Matthijs betekent voor de schatkist, wat hij binnenhaalt aan reclamegeld (via de STER). Hij heeft zijn eigen salaris al na twee weken DWDD terugverdiend. Zijn beloning is dus verre van marktconform.’’

Uitzonderingen

,,Ik zou willen dat er wordt nagedacht of er tóch uitzonderingen kunnen zijn’', vervolgt Hox. ,,Dat je daar criteria voor stelt. Je kunt best uitrekenen waarom de ene presentator wel en de andere niet tot die groep behoort. Matthijs is daarnaast gewoon een keiharde werker en een fenomenale presentator. Ik kan me dus echt opwinden over die eeuwige discussie.’’ Van Nieuwkerk zelf ook, stelt de mediadirecteur. ,,Hij kiest voor de koers om daar telkens niet op te reageren en dat siert hem, maar hij voelt het wel. Het zit hem dwars.’’ Een ander onderwerp van discussie is het feit dat de succesvolle presentator ook onderdeel is van MediaLane, een productiehuis dat onder meer verantwoordelijk is voor het nieuwe College Tour. Van Nieuwkerk zal dit programma (voorheen geleid door Twan Huys) ook presenteren.

Slimme constructie?

Een slimme salarisconstructie? ,,Absoluut niet, hij wordt hiervoor door ons betaald’', zegt Hox. Hij legt uit dat Van Nieuwkerk na het verlengen van zijn contract in 2020 voor het presenteren van zowel DWDD en College Tour binnen de balkenendenorm moet blijven. ,,Als hij daarnaast programma’s ontwikkelt als creatief medewerker bij Medialane, mag Medialane hem daar gewoon voor vergoeden. Maar dat is nu niet aan de orde.’’



Zijn werkzaamheden voor de productiestal was ook een thema in politiek Den Haag. Op verzoek van Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, zocht de NPO uit of alles wel volgens de regels gebeurt. ‘Ja’, was het antwoord. Rond de presentatie van het programma College Tour is geen ‘salarisconstructie’ geconstateerd. Door Medialane worden betaald, is toegestaan, ‘zolang het niet gaat over programma’s voor de NPO’. ,,Ik vind dat geen constructie.’’



Volgens Hox kan Van Nieuwkerk bij een overstap naar een commerciële zender met gemak twee à drie keer zoveel verdienen als bij de publieke omroep. Is Hox bang de DWDD-presentator volgend jaar kwijt te raken? ,,Nou ja, die kans is er natuurlijk wel. We moeten die gesprekken op een gegeven moment gaan voeren. Ik vind het heel spannend. Matthijs is een creatieve oerkracht, ook áchter de camera. Het zou zonde zijn als we die kwijtraken.’’