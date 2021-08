Mattie & Marieke gaan vierde jaar in: 'Ben dol op Mattie, maar zou nooit verliefd op hem worden’

update Don Everly (84) van de Everly Brothers overleden

10:03 Don Everly van de Everly Brothers is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Amerikaanse media. Everly vormde samen met zijn broer de band de Everly Brothers. De twee scoorden vele hits, waaronder Bye, bye love, Wake up little Susie, Claudette, All I have to do is dream, Till I kissed you en Let it be me.