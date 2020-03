Mattie en Marieke geven bloemen aan eenzame mensen

Temptation Island bevestigt meesmokke­len telefoons Melissa en Gianni

11:28 In de nieuwste aflevering van realityshow Temptation Island is te zien dat een deelneemster een mobiele telefoon heeft meegesmokkeld, tegen de regels in. Melissa vertelt aan het eind van de uitzending fluisterend aan Roshina dat ze een mobieltje in haar koffer heeft verstopt. Daarmee lijkt het zeker dat er inderdaad een stel voortijdig de relatietest zal verlaten, geruchten die al een tijd de ronde doen.