Mattie Valk klaar met Boef: Schijnheilig en hypocriet

Mattie Valk is helemaal klaar met het gedrag van de rapper, zo laat hij weten in zijn ochtendshow. Hij snapt niet dat Sofiane Boussaadia - de echte naam van Boef - met zo'n voorbeeldfunctie dat soort uitspraken durft te doen. ,,Boef bestaat bij de gratie van jonge meisjes en diezelfde meisjes kraakt hij nu af. Schijnheilig en hyprocriet", haalde hij naar Boef uit. ,,Ik vond zijn muziek toch al niet veel aan maar nu wil ik het helemaal niet meer draaien." Niet alleen Valk weigert muziek van Boef te draaien. De Belgische radio-DJ Karolien Debecker riep ook op tot een boycot. Op Twitter schreef ze: ,,In de Middeleeuwen hadden ze nog meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig niet meer op de radio."

Kwaad maken

Ook CDA-kamerlid René Peters roept eigenaren van clubs op om rapper Boef niet meer te boeken voor optredens . ,,Ik kan me, net als zoveel anderen, kwaad maken om de gierende hypocrisie van deze rapper, wanneer hij na een storm van kritiek alsnog zijn excuses maakt", schrijft hij op zijn blog. Hij beseft dat boos maken geen enkel nut heeft. Daarom komt hij met een andere oplossing: ,,Als al die tenten waar vrouwen komen en alcohol gedronken wordt, deze rapper niet meer vragen om op te treden, dan is het rap afgelopen met rapper Boef. Dan is het weer gewoon Boef."

Kechs

Boef kwam gisteren volop in het nieuws nadat hij drie vrouwen die hem tijdens de jaarwisseling een lift hadden gegeven 'hoeren' noemde. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij een groot deel van Nederland. In eerste instantie besloot de rapper zijn menig over kechs (het straattaalwoord voor hoeren) nog eens te beargumenteren in een andere video. ,,Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech'', luidde zijn korte verklaring. Dat legde hem juist nog meer onder vuur. Uiteindelijk koos hij eieren voor zijn geld en deelde hij een filmpje waarin hij excuses maakte. ,,Sorry dat ik vrouwen heb beledigd", zei hij.



Bekijk hier de video van Boef.