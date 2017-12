Mattie Valk sluit hectisch jaar af en deelt liefde voor Rotterdam

Recordaantal bezoeken aan Top 2000 Café

15:05 Het Top 2000 Café heeft afgelopen week 31.000 bezoekers ontvangen, het hoogste aantal in het bestaan van de geïmproviseerde kroeg. Het tijdelijke café, in 2010 voor het eerst te bezoeken, is te vinden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De jaarlijkse Top 2000 van Radio 2 wordt daarvandaan uitgezonden.