Máxima en Willem-Alexander diep door de knieën om The Queen te zoenen

Interview Vader Abraham zei eigenlijk nee tegen Smurfen­lied

De smurfen vieren vandaag hun zestigste verjaardag. De kleine blauwe dwergjes werden veertig jaar geleden bezongen door Pierre Kartner (83), alias Vader Abraham. Toch had het weinig gescheeld of 't Smurfenlied was er nooit gekomen. ,,Toen Peyo, de tekenaar, het destijds aan mij vroeg had ik geen tijd. Ik was druk en heb eerst nee gezegd", vertelt Kartner ruim veertig jaar later na dato.