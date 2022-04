Máxima is gek op grote sieraden: een eyecatcher van Zeeuwse mosselen

Rachel Hazes over zelfmoord­po­ging: ‘Ik denk dat Dré dacht: wegblijven’

Rachel Hazes (52) vertelt in een interview met Nieuwe Revu openhartig over de zelfmoordpoging die ze vijf jaar geleden heeft gedaan. ,,Ik zeg je eerlijk: ik ben nu heel dankbaar voor het leven. Dat was toen best een serieus dingetje, het was geen aandacht vragen.”

6 april