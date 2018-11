Máxima moet rust houden na gezondheidsklachten

Symptomen

Een darminfectie is de verzamelnaam voor alle infecties die betrekking hebben op het maag-darmkanaal. Het kan veroorzaakt worden door bacteriën, parasieten of virussen, maar ook door voedsel. ,,Een darminfectie is een algemene term. Het kan gaan om een buikgriep, die ongeveer twee dagen duurt, het norovirus of de salmonellabacterie, die verspreid wordt door bijvoorbeeld kippenvlees. Het zou dus kunnen dat het eten van Máxima niet goed is gevallen’’, licht professor Ad Masclee van het Maastricht UMC toe. ,,Je moet het zien als een verkoudheid of in een erger geval een longontsteking van de darmen’’, vult Werner Tolsma van de Maag Lever Darm Stichting aan. ,,De bacterie kan door bijvoorbeeld eten verspreid worden en gaat vaak gepaard met een lage weerstand.’’ Volgens Masclee hoeft de koningin zich geen grote zorgen te maken. ,,Het gaat meestal binnen een paar dagen gewoon over, tenzij het braken aanhoudt. Dan is er een kans op uitdroging en is een ziekenhuisopname mogelijk.‘’