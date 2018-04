Maxima schittert op galadiner in 'oude' japon uit 2001

De 46-jarige koningin, die zich liet fotograferen toen ze met koning Willem-Alexander in de regen het paleis verlieten, combineerde haar tweedelige avondtoilet met juwelen van koningin Juliana. De aquamarijnen pendant was een huwelijksgeschenk van prins Bernhard aan Juliana. De diadeem was een geschenk van Juliana aan haar ouders koningin Wilhelmina en prins Hendrik.



Volgens modejournaliste Josine Droogendijk is het niet de eerste keer dat Máxima een avondjurk 'hergebruikt' tijdens het Corps Diplomatique. Ze koos eerder voor ontwerpen die ze in 2002 en 2006 ook droeg.



Het diner gisteravond vond plaats om de internationale relaties te onderhouden en te versterken. Het stond in het teken van politiek en bestuur en om die reden waren ook vertegenwoordigers uit de publieke sector welkom. Naast het koninklijk paar waren ook de prinsessen Beatrix en Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig.