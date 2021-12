Maxime Meiland biedt excuses aan na ophef: ‘Ik heb mijn les geleerd’

Erfgenamen Aldo Gucci boos op makers film House of Gucci: ‘Pijnlijk en beledigend’

Erfgenamen van Aldo Gucci hebben in een statement in harde bewoordingen afstand genomen van de film House of Gucci, die op dit moment te zien is in de bioscopen. Ze zijn bedroefd over het gebrek aan overleg door de filmmakers en over hoe hun familie is afgeschilderd als ‘onwetende misdadigers die ongevoelig zijn voor de wereld om hen heen’.

