Maxime Meiland geeft inkijkje in miljoenenvilla: ‘Gezegend dat we hier mogen wonen’

Tussen de verbouwing van het gloednieuwe pension Code Rosé door, vonden de Meilandjes ruimte om het nieuwe stulpje van Maxime te bezichtigen. De Noordwijkse villa, waarvoor de Meiland-telg ruim 2 miljoen euro neerlegde, moest echter nog wel flink onder handen worden genomen. Maar dat nam Maxime allemaal voor lief.

,,We zijn gezegend dat we hier mogen wonen. Zo voelt het heel erg’’, glunderde ze voor de camera’s van het programma. ,,Het is echt een droom die uitkomt. Ik had altijd voor me: ik wil ooit een keer wonen in een huis met zo’n stijltje. Maar dit overtreft dat nog. Het is te gek. Echt te gek.’’

Eenmaal binnen merkten de Meilandjes op dat het huis wel érg groot was zonder meubilair. ,,Joh, wat ziet het er anders uit’’, riep Martien uit. Ook Maxime kon haar ogen niet geloven, al was ze wel wat minder te spreken over hoe ‘oud’ het huis eruit zag zonder meubels en was ze niet zo blij met de verkleurde houten vloer. Gelukkig was daar moeder Erica die Maxime geruststelde: ,,Ja, dat verkleurt altijd als je er een kleed op legt. Dat hebben wij ook.’’

Maxime raasde ondertussen door de villa, die overigens nog wel flink verbouwd moest worden. Zo was te zien hoe vrijwel alle muren geel of rood waren en hingen er nog ouderwetse gordijnen. ,,Nou ja, ik zou er zo intrekken’’, zei Maxime. Daar dacht vriend Leroy anders over. ,,Maar meneer luxury heeft niks met geel. Dus het moet eraf.’’

Werk aan de winkel dus, want het gezin stelde direct te willen verhuizen zodra ze de sleutels op zak hadden. Leroy voelde de bui al hangen: hij moest zich over de slaapkamer ontfermen. ,,Ik hoor net dat jij ook nog bij Code Rosé bezig bent, dus ik moet het alleen doen, denk ik.’’ Volgens Martien en Maxime moest dat makkelijk in een week tijd lukken. ,,Hij gaat in de slachtofferrol, ik hoor het’’, zei Maxime, die daar niets van wilde weten. ,,Ik ga niet mee in de slachtofferrol. Hij kan gewoon... Hij heeft een week’’, besloot ze.

Maxime liet in februari op Instagram weten dat ze de aankoop van haar nieuwe paleisje nauwelijks kon bevatten. De villa met zes slaapkamers en vier badkamers noemde ze haar droomhuis. ‘De meiden met hun voetjes in het gras... Voor de open haard in de winter, net als vroeger. Nooit kunnen bedenken dat ik/wij dit zouden behalen. Intens gelukkig’, schreef ze bij een foto van de groene voordeur.

