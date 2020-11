Maxime op mierzoete liefdesvakantie en Rogiers photoshopblunders op een rij

Badr Hari wordt opnieuw vader

27 november Babynieuws voor Badr Hari en zijn vrouw Daphne. Het stel verwacht hun vierde kindje. Dat maakt de blondine vandaag bekend op Instagram met een kiekje waarop haar flinke babybuik te zien is. ‘Full house at the Hari residence’, luidt het bijschrift.